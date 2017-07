Côte d’Ivoire/ Des centaines de personnes souffrant de malformations bientôt opérés

Bingerville, 19 juil (AIP)- Au total, 300 personnes souffrant de diverses malformations ou pathologies telles que la hernie, le fibrome, le bec de lièvre, l’hydrocèle, la cataracte vont bénéficier d’une prise en charge chirurgicale, du 27 août au 05 septembre, grâce à l’ONG PANMCI, a annoncé la présidente de l’organisation, King Carole au cours d’un point de presse, vendredi à Bingerville.

Cette 7e édition de chirurgie, dénommée « Compassion pour la Côte d’Ivoire » sera précédée d’une consultation médicale les 11 et 12 août prochain à Akouédo, sur le site de l’église Winners Chapel.

« Une étude menée par l’Organisation révèle que 6% d’enfants naissent avec des troubles congénitales et la Côte d’Ivoire compte environ 18000 cas de bec de lièvre. Au regard de ce constat, nous avons décidé de nous engager afin d’aider les populations démunis qui souffrent de malformations ou pathologies à recouvrer la santé », a expliqué Mme King.

Adjoint au maire de la commune de Bingerville, Kouassi Célestin a salué et encouragé l’initiative, signalant que la Côte d’Ivoire a inscrit l’amélioration des populations tant urbaines que vivant en milieu rural dans son Programme national de développement (PND 2016-2020). Estimant que ce programme a besoin de la participation des organisations de la société civile et des organisations telles l’ONG PANMCI.

Cette action de bienfaisance est accompagnée pour la troisième année consécutive par la fondation MTN Côte d’Ivoire qui prévoit investir la somme de huit millions de francs CFA qui servira à organiser les consultations médicales et les opérations chirurgicale réalisées par les équipes de médecins volontaires issus de la Côte d’Ivoire, a indiqué la secrétaire exécutif adjoint de la fondation, Naminsita Bakayoko, en présence de Dr Kouamé Désiré, représentant le ministère de la Santé et de l’Hygiène public.

Plus de 500 malades ont été opérés dans les régions de Toulepleu, Zouan-Hounien, Bingerville, Bouaké etc de 2015 à 2016 et environ 1000 personnes consultées, signale-t-on.

