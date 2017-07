Côte d’Ivoire/ Des agriculteurs de Niakara favorables à la promotion de la culture de l’akée

Niakara, 13 juil (AIP)- Des agriculteurs de Niakara , se confiant à l’AIP jeudi, ont plaidé auprès du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER) pour la promotion de la culture de l’Akée, ou aki, arbre moyen de la famille des sapindacées poussant à l’état sauvage ou cultivé localement pour son fruit comestible et qui constitue un ingrédient de cuisine dans le Hambol et communément dénommé » le finzan ».

Des agriculteurs de Niakara, dont Franck koné Gagoyala, paysan résidant à Ouéréguékaha, favorables à une diversification des exportations liées aux spéculations agricoles en Côte d’Ivoire, ont plaidé auprès du MINADER pour la vulgarisation et la promotion de l’akée (ou l’aki) dans la région du Hambol (Katiola) où cet arbre pousse à l’état sauvage, quelques acteurs ayant créé de petites superficies de cet arbre.

Le fruit mûr, en forme de poire rouge brillant ou jaune orangé, est une capsule déhiscente à trois loges laissant apparaître à l’ouverture une ou trois graines noires surmontées d’un arille (une enveloppe charnue plus ou moins développée autour d’une graine) molle à chair blanc-jaunâtre.

La compagnie « SANTOS », basée à Katiola depuis plusieurs années, est spécialisée dans l’exploitation du fruit de l’aki (ou akée) auquel l’on attribue des valeurs médicinales et surtout nutritionnelles suscitant l’intérêt de quelques opérateurs agricoles locaux. L’akée est le fruit emblématique de la Jamaïque (Kingstone), indique-t-on.

