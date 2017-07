Côte d’Ivoire/ Démarrage des Partenariats municipaux pour l’innovation en développement économique local (PMI-DEL)

Korhogo, 13 juil (AIP) – Les Partenariats municipaux pour l’innovation en développement économique local (PMI-DEL), programme de coopération décentralisée impliquant des villes ivoiriennes et des villes canadiennes, ont démarré mercredi à Korhogo, avec l’ouverture d’un atelier d’élaboration des plans de travail.

Durant trois jours, les représentants des villes de Korhogo et de Ferkessédougou bénéficiaires de cette phase de démarrage, et ceux des municipalités régionales des comtés de Marguerite d’Youville et d’Argenteuil, vont travailler à la mise en place de la programmation des partenariats, définir les objectifs communs et planifier les activités qui permettront de les atteindre.

Les travaux se sont ouverts en présence du directeur du PMI-DEL, Jacques Carrière, du représentant officiel élu de la Fédération canadienne des municipalités (Fcm), Carl Péloquin et du secrétaire général l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (Uvicoci), Ouattara Alain. Des représentants de la petite commune de Karakoro, près de Korhogo, étaient invités à la rencontre.

A travers le PMI-DEL, des villes canadiennes s’engagent à mettre en œuvre des projets de croissance économique durable et de renforcement des capacités dans des villes ivoiriennes durant les quatre prochaines années. Le but recherché est de stimuler la prospérité de ces villes ivoiriennes par le développement économique régional, le soutien au développement des entreprises et la promotion des échanges commerciaux avec elles.

Le programme de mise en œuvre du PMI-DEL en Côte d’Ivoire a été élaboré le 3 mai 2016 à Abidjan, lors d’un atelier de consultation entre l’Uvicoci et la FCM, suite à l’admission en 2014 de la structure ivoirienne au programme canadien.

Le PMI-DEL est essentiellement financé par le gouvernement canadien. Il est en cours d’exécution dans d’autres pays dont le Mali, le Burkina Faso, le Vietnam, le Cambodge et le Nicaragua.

(AIP)

kaem/fmo

Source: AIP