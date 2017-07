Korhogo, 17 juil (AIP) – Le conseiller spécial du secrétaire général par intérim du Rassemblement des républicains (Rdr), Blé Mamadou, a appelé dimanche les membres du gouvernement « à se concentrer sur leurs tâches » ministérielles et à laisser de côté le débat sur la succession du président Alassane Ouattara.

Au cours d’un meeting d’information et de remobilisation tenu à Korhogo, M. Blé a estimé que ce débat qui fait rage en ce moment est inopportun parce que le mandat du chef de l’Etat court jusqu’en octobre 2020 et malséant parce qu’on ne se dispute pas le trône sur lequel est encore assis un chef.

« Tous les ministres issus du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) doivent se concentrer sur leurs tâches en vue de relever les défis dressés sur le chemin de l’émergence », a-t-il préconisé, après avoir déploré « des attaques virulentes et diffamantes » provenant à la fois du sein de son propre parti et de ceux de ses alliés du Rhdp.

Il a demandé à ses camarades du Rdr de mettre « balle à terre », affirmant que le parti disposait de tous les mécanismes pour traiter de la question. A l’endroit de ses « amis » du Rhdp, il a assuré que « le Rdr ne trahit jamais ses alliés » et que « toutes les questions relatives à la succession du président Alassane Ouattara seront discutées au sein de l’alliance le moment venu.

