Côte d’Ivoire/ De nouvelles classes et des studios numérisés en 2018 à l’ISTC (Bruno Koné)

Abidjan, 15 juil (AIP)- Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné, a annoncé la construction de nouvelles salles de classe et des studios télé-radio numérisés à l’Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication (ISTC-Polytechnique), d’ici 2018.

« Le gouvernement travaille à vous offrir, dès l’année prochaine, des salles de classes et des studios télé et radio numérisés pour que vous soyez en adéquation avec le temps » a-t-il déclaré, vendredi, lors de la cérémonie de clôture des journées scientifiques du communicateur, dénommées « J’COM » 2017.

Le ministre Bruno Koné a relevé que 80% des emplois aujourd’hui exigent un minimum de numérique.

Président des J’COM 2017, le porte-parole du gouvernement s’est dit également impressionné par les travaux présentés par les étudiants des cinq écoles que comptent l’ISTC-Polytechnique, à savoir l’école de journalisme, l’école de publicité-marketing, des arts et images numériques, de production audiovisuelle, de télécommunication et des techniques audiovisuelles.

« J’ai été bluffé et admiratif devant l’important travail réalisé par les étudiants qui cadre avec la volonté du président Alassane Ouattara de servir une formation qui soit dans le temps et dans le monde », s’est-il réjoui, félicitant les encadreurs et le directeur général de l’Institut, le Dr Alfred Dan Moussa.

Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Pascal Abinan Kouakou, parrain de ces journées scientifiques, a félicité ses filleuls pour la qualité des travaux réalisés, les exhortant à cultiver l’effort.

« Ceux d’entre vous qui cultiveront l’effort dans le travail, seront bien récompensés », a-t-il affirmé, annonçant la révision de la nomenclature des concours à travers l’insertion d’autres métiers de la communication et du numérique.

Les J’COM 2017 axés sur le thème « 25 ans que de défis à réaliser », ont été marqués par le lancement solennel du salon des écoles, une initiative visant à promouvoir la « poly-technicité » de l’Institut.

