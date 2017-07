Côte d’Ivoire / Dan Moussa plaide pour la révision du portefeuille budgétaire de l’Istc-polytechnique

Abidjan, 13 juil (AIP) – Le directeur général de l’Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication (ISTC-Polytechnique), Alfred Dan Moussa, a plaidé jeudi pour la révision du portefeuille de son établissement.

« Depuis deux ans, ISTC-Polytechnique, il faut que les moyens suivent. Que les moyens suivent au niveau des équipements, des infrastructures, et que la capacité d’accueil de l’établissement soit revue. Il y va de l’image du pays. C’est pourquoi nous en appelons à toutes les bonnes volontés à commencer par le gouvernement pour que L’ISTC soit pris en compte dans la conférence budgétaire », a déclaré Dan Moussa, lors de l’ouverture des Journées scientifiques 2017 du communicateur appelées communément J’COM.

Placée sous le thème « A 25 ans que de défis à réaliser », les J’COM, devenues un label de l’institut, sont une occasion de renforcer le savoir-faire des étudiants, selon le président du Comité d’organisation, Digba Blavo.

L’Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication (ISTC-Polytechnique) a célébré ses 25 ans en juin. Des bâtiments et des salles de l’ISTC-P ont été baptisés du nom de plusieurs grands acteurs de la communication notamment Laurent Dona Fologo, Lévy Niamkey, Danielle Bony Claverie et Barry Oumou Sana.

(AIP)

bsb/fmo