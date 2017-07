Côte d’Ivoire / Construction de ponts et des passages busés dans le département de Ferké

Ferkessédougou, 17 juil (AIP) – Le département de Ferkessédougou bénéficie de la construction de trois grands ponts et des passages busés sur ses axes routiers dans le cadre du projet national de réalisation de cent ouvrages d’art.

La nouvelle a été communiquée aux populations lundi à l’occasion d’une réunion d’information et de sensibilisation animée par des équipes du BNEDT.

Selon Mme Droh Pélagie, experte du BNEDT et chef de la délégation, il s’agit de l’étude d’impact environnemental et social du projet de construction de différents ponts en Côte d’Ivoire. Il s’agit de « 100 ouvrages d’arts » à réaliser dans toute la Côte d’Ivoire dont trois dans le département de Ferkessédougou, pour la circulation des personnes et des biens » a-t-elle indiqué.

Sont concernés par ses projets les axes Yewourakaha-Gbamga, Nabonkaha-Medjeri, et la A3 à Bakaryvogo sur l’axe Ferké-Ouangolo. Au-delà de la réalisation des ces ouvrages, des passages busés seront également construits à Tiékpê et Kafalovogo pour le bonheur des populations.

