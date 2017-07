Côte d’Ivoire/ Commémoration, lundi, du 90ème anniversaire de la fondation de l’armée chinoise à Abidjan

Abidjan, 13 juil (AIP) – L’Ambassadeur de République populaire Chine en Côte d’Ivoire, Tang Weibin et l’Attaché militaire, Colonel Song Feng, donnent une réception, lundi, à 19 h 30 à la salle des Fêtes de Sofitel Hôtel Ivoire pour commémorer le 90ème anniversaire de la fondation de l’armée chinoise.

Cette cérémonie enregistrera la présence effective l’ambassadeur de Chine et du ministre ivoirien auprès du président de la République chargé de la Défense Alain-Richard Donwahi, ainsi que celles de nombreuses autorités civiles et militaires de Côte d’Ivoire, des chefs des missions diplomatiques accréditées en Côte d’Ivoire et bien d’autres personnalités, indique un communiqué transmis, jeudi, à l’AIP.

