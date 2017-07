Bondoukou, 18 juil (AIP)- Le président ivoirien, Alassane Ouattara, à son arrivée à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour prendre part à la 6ème Conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) a souligné que son homologue, Roch Marc Christian Kaboré, et lui feront en sorte qu’il y ait une matérialisation des engagements pris entre les deux gouvernements et que le suivi sera également maintenu afin que les populations bénéficient des progrès en cours dans ces pays.

« Je suis certain qu’avec mon frère, le président Kaboré, nous ferons en sorte qu’il y ait une matérialisation des engagements qui ont été pris par les deux gouvernements, mais que le suivi sera également maintenu pour que les populations puissent bénéficier des progrès qui sont en cours dans ces deux Etats », a déclaré M. Ouattara à l’aéroport de Ouagadougou où il a reçu un accueil chaleureux des populations.

Le président Ouattara a salué l’entente et les bonnes relations qui existent entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso et exprimé ses remerciements à son homologue burkinabé pour l’accueil fraternel et chaleureux qui lui a été réservé.

Les travaux de cette 6ème Conférence au sommet du TAC portent sur l’évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 5ème édition, l’examen des dossiers spécifiques, l’adoption d’un cadre de concertation au niveau des chefs d’Etat et des gouvernements des deux pays.

Mis en place en 2008, le TAC a permis la signature d’une soixantaine d’accords entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. En matière de projets structurants, il s’agit notamment de la construction de l’autoroute Abidjan-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou.

(AIP)

ns/kp

