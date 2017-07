Côte d’Ivoire-Burkina/L’AIP et l’AIB, les premiers médias à mettre en œuvre les accords du TAC

Abidjan, 18 juil (AIP) – L’Agence Ivoirienne de Presse (AIP) et l’Agence d’information du Burkina (AIB) sont, depuis le 15 janvier 2009, les tout premiers partenaires au niveau des médias pour le renforcement et la consolidation de leurs relations professionnelles, dans le cadre de la mise en oeuvre du Traité d’amitié et de coopération (TAC) signé en juillet 2008 entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.

Paraphé, à cette époque, par les directeurs de ces deux agences officielles de presse, le document fait cas d’échanges et d’utilisation de leurs services d’information, de demande d’informations complémentaires. Il précise les modalités d’échanges et de diffusion des informations et le cadre général de leur collaboration.

« Cet accord dure depuis 2009, à la date de sa signature, et est antérieur aux autres accords sur les médias convenus entres les parties burkinabè et ivoirienne », a précisé, mardi, la directrice centrale de l’AIP, Oumou Sanna-Barry.

Après l’AIP et l’AIB, les autres conventions de partenariat ont été respectivement signées en août 2013 entre la RTI et la RTB, en septembre 2015 entre l’Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique (ISTC-Polytechnique) et l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) du Burkina Faso, et en août 2016 entre Fraternité Matin et le groupe Sidwaya, rappelle-t-on.

Le volet communication du TAC vise un partenariat entre les médias d’Etat du Burkina et ceux de la Côte d’Ivoire dans le domaine de la coproduction et des échanges de programmes ou la reprise des articles, et un consensus autour du choix des normes de diffusion et de compression dans le cadre de la migration vers la Télévision numérique terrestre (TNT).

