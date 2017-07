Côte d’Ivoire- Burkina Faso-Coopération/Les travaux de réhabilitation démarrent le 15 septembre prochain

Abidjan, 18 juil (AIP)- Les travaux de réhabilitation de la voie ferrée Abidjan-Ouagadougou débuteront le 15 septembre prochain, selon le communiqué final ayant sanctionné la 6e Conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.

Les gouvernements ivoirien et burkinabè ont conclu un accord avec la société Sitarail, gérant le chemin de fer Ouagadougou–Abidjan, fixant le début des travaux de réhabilitation au 15 septembre.

« Les travaux vont effectivement démarrer dès le 15 septembre, les commandes de nouveaux matériels également, de nouvelles locomotives (…) vont être en construction et ça va aller très rapidement », a annoncé le PDG du Bolloré Railways, Eric Melet, cité par l’Agence d’information du Burkina (AIB).

Selon le ministre des Affaires étrangères du Faso, Alpha Barry, le coût des travaux est estimé à environ 262 milliards de francs CFA (quelque 400 millions d’euros), « l’aboutissement des négociations entre les trois parties.

« La première phase d’environ 85 milliards de francs CFA sera exécutée sur une durée de quatre ans », a-t-il précisé.

Ces travaux portent également sur le prolongement jusqu’à Kaya (ville minière au nord du Burkina) vont permettre dans les quatre années à venir de transporter un million de tonnes de minerai, signale-t-on.

A l’issue du conseil des ministres conjoint présidé par le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara et son homologue burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, dans le cadre de la 6è Conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire, 11 projets sur les 18 soumis aux chefs d’Etat ont été paraphés par les ministres techniques des deux pays.

Ils touchent notamment à la sécurité et à la défense, à la lutte contre la traite transfrontalière des enfants et à la création de fonds d’amitié et de coopération dédiées à la promotion de la femme et de la jeunesse.

« Nous sommes totalement engagés à rendre plus concrets les réalisations et les résultats des conférences au sommet », a affirmé le président ivoirien, Alassane Ouattara, donnant rendez-vous pour le prochain sommet prévu en juillet 2018 à Yamoussoukro, pour « voir les résultats » de la mise en œuvre de ces engagements.

Pour sa part, le chef de l’Etat du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a promis que lors du prochain TAC, « nous aurons des éléments plus concrets, plus palpables à montrer à nos populations », invitant les deux Etats à « densifier leurs échanges et consolider leur économies ».

