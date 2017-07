Côte d’Ivoire-Burkina-Diplomatie/Une vingtaine de nouveaux projets soumis aux chefs d’Etat au 6è TAC

Abidjan, 18 juil (AIP)- Une vingtaine de nouveaux projets seront soumis ce mardi aux chefs d’Etat ivoirien et burkinabè à l’occasion de la sixième Conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire qui se tient ce mardi dans à Ouagadougou.

Tenu lundi dans la capitale burkinabè, le conseil des ministres conjoint, présidé par les Premiers ministres burkinabè, Paul Kaba Thiéba, et ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a examiné 18 projets d’accords à soumettre pour signature, ce mardi, aux présidents ivoirien, Alassane Ouattara et burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, selon le quotidien burkinabè Sidiwaya.

Ces projets ont trait à la question de la femme et du genre, à l’enseignement technique et à la formation professionnelle, à la coopération militaire, à l’emploi des jeunes, au transport, à l’énergie, à la coopération douanière et au suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations du TAC, précise le quotidien.

A son arrivée lundi à l’aéroport de Ouagadou, le président ivoirien a annoncé que les deux parties allaient faire en sorte à aller encore plus vite dans la concrétisation des projets communs. Alassane Ouattara s’est réjoui des avancées déjà obtenues en matière de coopération bilatérale, soulignant que « la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso doivent donner l’exemple d’un modèle de coopération réussi, pivot de l’intégration régionale ».

Le président ivoirien conclu que le TAC « est une forme achevée de la coopération sud-sud ».

(AIP)

kp

Source: AIP