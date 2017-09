Côte d’Ivoire: Bruno Koné récompense les meilleurs élèves de la région de la Bagoué

Kouto, 20 sept (AIP)– Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné a récompensé les meilleurs élèves du second cycle de la direction régionale de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation Professionnelle (DRENETFP) de la Bagoué, à Kouto.

Cette cérémonie de récompense s’inscrit dans le cadre de la journée d’excellence organisé samedi par la DRENETF pour primer les meilleurs de la communauté éducative de la région de la Bagoué. Le ministre a remis chacun des élèves primés un ordinateur portable, et les a exhortés au travail en acceptant de se faire former et d’être des apprenants curieux.

Il a également remis un prix spécial comprenant aussi un ordinateur portable au directeur régional de l’Education nationale, Bieza Gervais, pour le féliciter du travail accompli dans des conditions difficiles. En effet, pour l’année scolaire 2016-2017, la DRENETFP de Boundiali a été première au plan national au niveau des examens du CEPE et du BEPC avec respectivement 95% et 87% de taux d’admis.

L’élève Diarra Aboulaye en classe de seconde, avec une moyenne de 16,15/20 du lycée de Tengrela, Soumahoro Dao Pascal du lycée de Boundiali, déclaré meilleur élève de la première avec 15,85 et Koné Abdoul Karim en terminale A avec 13,29 au lycée de Kouto, ont été distingués meilleurs élèves, fait-on savoir.