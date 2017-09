Côte d’Ivoire: Bruno Koné prône la réconciliation des cadres de Tounvré ( Kouto)

Kouto, 18 sept (AIP) – Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la poste, Brono Nabagné Koné a appelé les fils et les filles du village de Tounvré, dans la sous-préfecture de Gbon, à la cohésion et à l’unité autour de leur nouveau chef de village.

Le ministre, parrain d’un tournoi de football organisé par les cadres, a lancé cet appel vendredi au stade de Tounvré, lors de la finale. Il a exhorté les jeunes du village à saisir l’occasion de ce tournoi pour inviter tous les cadres, autrefois divisés, à s’unir et à travailler main dans la main.

Le président de la mutuelle de développement de Tounvré, Me Diarrasouba Mamadou Lamine en réponse à l’appel du ministre, a reconnu qu’aucun développement ne peut se faire sans la cohésion. Il a au nom de tous les cadres remercié le parrain pour son implication dans la recherche de l’unité.

« Nous sommes heureux pour notre victoire mais encore plus pour la réconciliation scellée entre nous, nous disons merci aux cadres et au parrain », a déclaré le capitaine du FC Yémitolo, Koné André, équipe victorieuse de cette compétition.