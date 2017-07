Côte d’Ivoire/ Bouaflé abrite un atelier de mise en place des comités départementaux de lutte contre les pesticides illégaux

Bouaflé, 14 juil (AIP) – Un atelier de mise en place des comités départementaux de lutte contre les pesticides illégaux en Côte d’Ivoire (CDLPI) se tient, vendredi, à Bouaflé (Centre-ouest, région de la Marahoué) dans le cadre du Projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d’Ivoire (PROGEP CI).

Cet atelier, initié par le ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable regroupe les autorités administratives, responsables des forces de défenses et de sécurité et l’ensemble des acteurs du secteur agricole de la région de la Marahoué.

Il vise, entre autres, à renforcer les capacités des membres du CDLPI en matière de gestion des pesticides et à présenter aux participants le guide de l’inventaire national des pesticides obsolètes et déchets associés afin de collecter des informations relatives à la préparation d’une bonne campagne de sensibilisation de proximité.

Selon l’un des formateurs, Gongbehi Mathieu, spécialiste évaluation environnementale et sociale au PROGEP CI, ce séminaire se justifie par le fait que plusieurs pesticides illégaux non homologués par la Côte d’Ivoire envahissent le marché ivoirien, notant que ces pesticides sont périmés ou dans un état de dégradation liée à leurs conditions de stockage.

« Nous n’avons pas de dispositions spécifiques appropriées pour la gestion de ces produits illégaux », a-t-il déploré, se félicitant de la mise en œuvre du projet qui mettra en place une gestion rationnelle de ces produits obsolètes en Côte d’Ivoire.

Plusieurs communications ont meublé l’atelier, notamment la présentation du PROGEP CI, la connaissance des pesticides illégaux, le fonctionnement et l’organisation du CDLPI et l’inventaire des pesticides qui permettra d’avoir des données exhaustives et détaillées sur les détenteurs, les quantités, les qualités et la localisation de ces produits.

