Côte d’Ivoire / Bilan positif pour le maire de Goulia avec plusieurs ouvrages réalisés pour le bien-être des populations

Odienné, 14 juil (AIP) – Le conseil municipal passant en revue les réalisations du conseil municipal de Goulia, a félicité le maire Koné Kélésseri pour son engagement pour le développement de la commune au terme d’une session du conseil municipal tenue le 03 juillet à Goulia, a appris l’AIP jeudi auprès des services municipaux de Goulia.

Réhabilitation du foyer des jeunes de Goulia en 2014, du logement des enseignants non soldés du collège moderne de Goulia, achèvement de l’hôtel de ville de Goulia en 2015, de l’électrification de Samakona en 2014, reprofilage des rues de Goulia en 2014 et 2016, telles sont entre autres les réalisations achevées du conseil municipal sous la houlette du maire.

En outre le maire a procédé à l’extension du quartier résidentiel de Goulia avec un lotissement de 150 nouveaux lots en 2016. Il a obtenu auprès du ministre de l’Economie et des Finances, la construction d’une trésorerie à Goulia dont les travaux vont démarrer incessamment, apprend-on.

Commune carrefour, Goulia présente de nombreux atouts économiques. Le maire et son conseil œuvre pour en faire une ville moderne et ce, malgré les maigres ressources du conseil municipal. Pour ce faire le maire a appelé les cadres à l’union et à l’entente pour construire ensemble Goulia.

(AIP)

ss/kam

Source: AIP