Cote d’Ivoire: Bientôt l’insertion socio-professionnelle des militants RDR d’Attiégouakro

Yamoussoukro, 25 sept (AIP)- Les perspectives sont bonnes pour donner du travail à la jeunesse du Rassemblement des républicains (RDR) d’Attiégouakro, a informé dimanche, le secrétaire national à l’insertion socio-professionnelle, Koné Adama, a l’occasion d’une assemblée générale tenue à Lolobo pour la redynamisation des structures spécialisées.

Le secrétaire national chargé de l’insertion au RDR a indiqué que le projet « Côte d’Ivoire PME » du ministère du commerce de l’artisanat et des PME va donner des opportunités d’emplois notamment dans le domaine de l’artisanat.

Koné Adama a demandé aux jeunes militants du parti de Lolobo à monter des projets en accord avec le départemental Gbeugré Konan pour bénéficier du financement du parti. »

Le RDR est en train de changer sa manière de gérer et dans ses rapports avec les militants pour être plus solidaire, discipliné et plus communicatif avec sa base », a rassuré l’envoyé du président national du Rassemblement des jeunes républicains (RJR).

Il a, par ailleurs, exhorté les militants à soutenir les deux grands leaders que sont les présidents Bédié et Ouattara pour le parti unifié le RHDP. « C’est dans cette dynamique que vous devrez travailler parce que c’est au sein de cette coalition que pourrons conserver les acquis de la Côte d’Ivoire », a fait remarquer Koné Adama.

L’assemblée générale du RJR d’Attiégouakro a réuni tous les présidents RJR des 29 villages que compte le département, les secrétaires de section les représentants RER et RFR en présence du délégué départemental, Gbeugré Yao Konan.