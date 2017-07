Côte d’Ivoire / Autochtones et allogènes de Dahiépa-Kéhi (Gagnoa) invités au brassage et à la cohésion sociale

Gagnoa, 14 juil (AIP) – Les populations autochtones et allogènes de la nouvelle sous-préfecture de Dahiépa-Kéhi (18 km de Gagnoa), ont été invitées au brassage et à la cohésion sociale, par le premier sous-préfet de la localité, Lasme Essis Jean-Baptiste Hubert, lors d’une réunion de prise de contact avec ses administrés du chef-lieu de sous-préfecture, jeudi.

« Populations Bété, continuez d’accepter la Côte d’Ivoire et même l’Afrique, c’est la grâce que Dieu vous a donné », a recommandé le Sous-préfet insistant sur l’attitude hospitalière qu’à ce peuple, vis-à-vis des autres communautés de la Côte d’Ivoire. « Garder votre façon de faire, c’est comme ça que Dieu vous a conçu », a salué l’administrateur.

Il a demandé aux allogènes et étrangers, de respecter ceux qui les ont accueillis, précisant que cela fait partie des « disciplines » qu’il dit souhaiter voir respecter par toutes les communautés. Le sous-préfet a souligné la nécessité pour les populations étrangères venues travailler sur les terres de Dahiépa-Kéhi, de respecter les us et coutumes locales, en vue d’une bonne cohésion sociale.

Lasme Essis affirme qu’après avoir travaillé dans toutes les grandes régions de la Côte d’Ivoire depuis plus de deux décennies, il en est arrivé à la conclusion que les tensions sociales auxquelles l’on peut assister, relèvent plus du manque de « brassage », assurant que chaque peuple à ses qualités et ses défauts et que toutes les communautés participent là où elles sont, au développement local.

Débuté lundi par le village de Biakou, la tournée du tout nouveau sous-préfet s’est achevée jeudi à Dahiépa-Kéhi.

(AIP)

dd/kam

Source: AIP