Côte d’Ivoire/ Appel à une observance des bonnes pratiques en vue d’une disponibilité des ressources en eau (Gouvernement)

Abidjan, 19 juil (AIP)-Le gouvernement ivoirien, dans la vison de l’émergence à l’horizon 2020, appelle les citoyens à une observance de bonnes pratiques dans le contexte actuel de variabilité climatique en vue de garantir, en permanence la disponibilité des ressources en eau en quantité et en qualité pour tous les usages.

Dans le message à la nation à l’occasion de la semaine nationale de l’eau (SNE), lu par le ministre des Eaux et forêts, le général Issa Coulibaly, quelques heures avant sa nomination au poste de nouveau ministre la de la Fonction publique, le gouvernement appelle à adopter un comportement éco-citoyen vis-à-vis des ressources en eau.

Il demande à cet effet, de préserver les zones de recharge des nappes souterraines, d’éviter les installations les ouvrages, les travaux et les activités qui entravent l’écoulement normal de cours d’eau, de réduire les pertes et les gaspillages en eau, d’éviter que les eaux usées contaminent les sources d’approvisionnement.

Le gouvernement demande aussi d’envisager le recyclage des eaux usées pour une réutilisation, d’éviter la pêche au moyen de produits toxiques, d’utiliser de façon rationnelle les pesticides et engrais chimiques dans les pratiques agricoles et de mettre fin à l’orpaillage clandestin et à toutes activités minières incontrôlées susceptibles de polluer l’eau.

Depuis juillet 2013, la Côte d’Ivoire a institué une semaine nationale de l’eau avec pour objectif de renforcer la prise de conscience des différents acteurs et de la population sur l’importance stratégique de l’eau pour le développement socio-économique de la Côte d’Ivoire et de faire périodiquement, l’état de mise en œuvre des engagements pris en matière de gestion des ressources en eau.

Les festivités de l’édition 2017 qui auront lieu jeudi, à Abidjan, s’articuleront autour du thème, « En route pour l’émergence, quelle gestion des ressources en eau en Côte d’Ivoire face aux changements climatiques ? » en présence du Premier ministre. Cette semaine a débuté mardi par une exposition dénommée « le salon de l’eau ».

Source: AIP