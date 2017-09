Côte d’Ivoire: An 3 Appel de Daoukro: Duncan appelle à l’unité et au rassemblement au sein du RHDP

Daoukro, 18 sept (AIP)- Le vice-président de la République, patron de la commémoration de l’An 3 de l’Appel de Daoukro, a appelé à l’unité et au rassemblement au sein du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

« Qu’il est bon que les enfants d’une grande famille se retrouvent, soient ensemble et vivent ensemble. Qu’il est beau de se retrouver. C’est donc un événement spécial qui nous réunit aujourd’hui en cette belle et attachante ville de Daoukro », s’est exclamé dimanche Daniel Kablan Duncan, lors de la célébration du troisième anniversaire de l’Appel de Daoukro.

Le vice-président de la République a marqué sa totale adhésion et son parfait accord à l’idée de rassemblement et d’union au sein de la coalition politique actuellement au pouvoir.

Kablan Duncan a rappelé que la grande mobilisation de Daoukro traduit la ferme volonté des militants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), du Rassemblement des républicains (RDR), de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), de l’Union pour la République de Côte d’Ivoire (UPRCI), du Mouvement des forces d’avenir (MFA) et du Parti ivoirien des travailleurs (PIT) de renforcer l’union et la cohésion au sein du RHDP, « notre précieuse alliance »,-t-il ajouté.

Pour le patron de la manifestation, cette union sera un atout premier pour contribuer à réaliser dans la paix durable et la volonté du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020.

L’Appel de Daoukro, lancé le 17 septembre 2014 par le président du PDCI, Henri Konan Bédié, à l’occasion d’une visite d’Etat du président Alassane Ouattara dans la région de l’Iffou, a été le fer de lance de la candidature unique au sein du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) pour la présidentielle de 2015, rappelle-t-on.