Côte d’Ivoire: Abidjan accueille les 5èmes assises du Comité exécutif de la FAAPA du 28 au 30 septembre

Abidjan, 19 sept (AIP) – La capitale économique ivoirienne, Abidjan, accueille du 28 au 30 septembre, la 5ème réunion du Conseil exécutif de la Fédération Atlantique des agences de presse d’Afrique (FAAPA) dont l’Agence ivoirienne de presse (AIP) occupe le poste de premier vice-président.

Les assises de cette cinquième réunion du Conseil exécutif se dérouleront à l’hôtel Novotel-Ibis-Accor d’Abidjan sous la présidence du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de La Poste, Bruno Nabagné Koné et le parrainage du ministre Coty Souleymane Diakité, président du conseil d’administration du Fonds d’entretien routier (FER).

Les travaux seront ouverts par une communication sur le thème « L’Agence de presse en Afrique face aux Réseaux sociaux : défis et appropriation » et porteront, entre autres, sur l’adoption du Rapport d’activités 2016-2017, du rapport de l’Assemblée générale, l’attribution du « Grand Prix de la FAAPA », des meilleures productions (articles et photos), la contribution des agences partenaires au site web de la FAAPA, l’état financier et les cotisations des agences de presse membres.

Le Président de la FAAPA, Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de la Maghreb arabe presse (MAP) du Maroc, prendra part, au siège de l’AIP au Plateau, au forum d’information de l’Agence hôte baptisé « La Tribune de l’AIP », sur le thème « De la nécessité de la création de la FAAPA : missions et perspectives ».

Créée le 14 octobre 2014 à Casablanca, au Maroc, par les directeurs généraux et responsables d’agences de presse réunis en assemblée générale, la FAAPA se veut une plateforme professionnelle dédiée à la promotion d’échanges d’expériences, d’informations et de produits multimédia et au partage d’idées et de réflexions sur l’avenir des agences de presse.

Elle œuvre à définir le rôle que les agences doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités en tenant compte des profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique dans le contexte de la mondialisation et à l’ère du multimédia.

La Fédération s’est fixée pour objectifs d’asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse, de consolider la libre circulation de l’information et de renforcer la coopération et la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux.

Pour atteindre ses objectifs, elle tient annuellement une Assemblée générale et deux réunions du Conseil exécutif. Dix participants, directeurs généraux et experts d’Agences de presse et de l’information ainsi que du multimédia, sont attendus à ce rendez-vous d’Abidjan.