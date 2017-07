Côte d’Ivoire/ 600 cas de tuberculose dépistés dans la région du Goh en 2016

Gagnoa, 16 juil (AIP)- Quelque 600 cas de tuberculose ont été dépistés en 2016 dans l’ensemble de la région du Gôh (Centre-Ouest), a révélé le médecin coordonnateur de la lutte contre la tuberculose dans la région, Dr Moh Ignace, à Bayota (35 km de Gagnoa), lors de la journée de sensibilisation de lutte contre la tuberculose dans la région du Gôh.

Durant la même année, 400 cas ont été dépistés dans le département de Gagnoa, dont 296 dans le seul Centre antituberculeux (CAT) de la ville, a assuré vendredi, Dr Moh, par ailleurs médecin-chef du CAT. Il a précisé que 41 autres cas ont été dépistés dans l’aire sanitaire de Ouragahio et 20 à Bayota.

« Tous ces chiffres, pour nous rappeler que la tuberculose sévit encore dans nos villes et quartiers », a-t-il averti, s’adressant à la population de Bayota, sortie nombreuse pour écouter les messages de prévention et de dépistage de la tuberculose. Son traitement est certes long de plusieurs mois, mais la tuberculose se soigne, le malade guérit et le traitement est gratuit, a précisé le spécialiste.

Chaque 24 mars, le monde entier célèbre la lutte contre la tuberculose. Depuis trois ans, la célébration en Côte d’Ivoire est décentralisée à travers le pays. Au plan national, 22 796 cas ont été dépistés à travers toute la Côte d’Ivoire, a-t-on appris.

(AIP)

dd/cmas

Source: AIP