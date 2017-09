Côte d Ivoire: Les meilleurs blogueurs ivoiriens récompensés

Abidjan, 16 sept (AIP) – Quatre blogueurs ivoiriens ont été récompensés vendredi dans le cadre de la quatrième édition de la coupe nationale des blogs initié par une entreprise spécialisée dans le webmarketing et les solutions médias, l’agence E-voir.

Selon le président du jury, Mohamed Diaby, ces lauréats ont été retenus sur la base de leur engagement communautaire, de la richesse et de la diversité du contenu de leurs publications.

Le prix du meilleur blogueur communautaire a été remporté par « Akpani blog » et celui du meilleur blogueur est revenu à Stéphane Kouakou avec son blog « I am Stéphane k ». Pendant que Tchonté Mireille Silué a été désignée meilleure blagueuse.

Les lauréats ont reçu chacun, un trophée, un ordinateur portable, trois mois de connexion internet et un bon de réduction de 50.000 F CFA pour une nuitée dans un hôtel de la place et des gadgets,.

E-voir blog awards vise à soutenir la production d’informations alternatives et d’expression des citoyens et se veut aussi un moment de sensibilisation et un cadre de formation au bon usage de l’internet en Côte d’Ivoire. Une soixantaine de blogeurs et de blagueurs ont participé à cette compétition.