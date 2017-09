Corée du Nord : l’armée américaine effectue des exercices de bombardement

Tension maximale dans la péninsule coréenne : l’armée américaine procède ce lundi à des exercices militaires.

C’est une mise en garde on ne peut plus explicite en direction de la Corée du Nord. Ce lundi, les Etats-Unis ont procédé à des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, des exercices de bombardement avec bombardiers B-1B et des chasseurs F-35 américains.

Exercice conjoint avec la Corée du Sud

Des chasseurs sud-coréens ont participé aux manœuvres, d’autres ont décollé du Japon tandis que les bombardiers ont décollé depuis l’île américaine de Guam dans le Pacifique, précise le ministère de la Défense sud-coréen qui annonce la nouvelle.

La patience de Washington « atteint ses limites »

Ce coup de pression intervient trois jours après un nouveau tir de missile de Pyongyang au-dessus du Japon. Vendredi, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, H.R. McMaster, a déclaré que la patience de Washington atteignait ses limites, rappelant que l’option militaire était bien sur la table.

L’ONU inquiète

Ce tir a également été condamné par le Conseil de sécurité de l’Onu réuni en urgence, qui a dit y voir une menace pour “tous les Etats membres”. Le renforcement des sanctions décidé quelques jours auparavant a eu visiblement peu d’effet sur la Corée du Nord qui a déclaré samedi : “Notre objectif final est d’établir un équilibre des forces avec les Etats-Unis qui dissuaderait les dirigeants américains de parler d’option militaire à propos de la RDPC (République démocratique populaire de Corée, NDLR)”, a déclaré Kim Jong-un, selon des propos rapportés par l’agence KCNA.