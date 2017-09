Concours Littéraire jeunes auteurs 2017: Longin Marc Ave primé.

LITTÉRAIRE. La deuxième édition du Concours Littérature jeunes auteurs 2017 a été remportée par Édouard Bengono Essolla avec son œuvre intitulé « Maimouna et la fatalité ». Mais l’œuvre de Longin Marc Avé a séduit la rédaction de Laminute.Info. Le juriste de formation et auteur à ses heures libres, a marqué le jury avec son œuvre intitulé « Bamenda boy »

Une nouvelle qui raconte l’histoire d’un jeune camerounais allé faire ses études aux États-Unis. Il revient près de dix ans plus tard avec le grade de médecin chirurgien spécialisé en prothèse. Il était question qu’il passe quelques jours en famille et retourne aux États-Unis. À la surprise générale, il décide de rester et d’installer une formation privée au pays et dans la ville de Mora.

Un choix qui ne plaît à ses parents vu le contexte dans cette partie du pays, sous l’emprise du phénomène Boko Haram.

Une fois installé, il se fait mordre par un serpent lors d’une ballade. Il ne parvient pas à identifier ce reptile. Il se fait injecter un sérum malheureusement qui s’avère inefficace. Il sombre dans un combat profond et on dépêche le féticheur qui lui administre une lotion concoctée à base des herbes médicinales.

Après son réveil, il constate qu’il se porte bien et apprend qu’il a la vie sauve grâce aux herbes et non au sérum. C’est ainsi qu’il récupère cette décoction, l’envoi aux États-Unis et synthétise la molécule. Le fruit de ce travail est devenu un médicament commercialisé en pharmacie.

Une fin de l’histoire qui cadre en droite ligne avec le thème de cette deuxième édition de ce concours : « Patrimoines culturels et développement du Cameroun ».

Ce concours littéraire organisé suite au salon du livre initié il y a trois ans, mettait en lice des candidats d’expression française et anglaise. La nouvelle et la poésie servaient de support pour cette édition.

Sur les 300 textes envoyés, 10 par catégorie ont été retenus et primés. Les participants de 35 ans et plus ont eu à rédiger une œuvre selon les critères de pertinence du sujet, du message, du côté artistique du récit, du message et du genre utilisé.

Par Hugo Bossoken à Yaoundé