Chasse : un ado tué et un enfant grièvement blessé

Deux accidents de chasse ce week-end en France. Un adolescent est mort d’un coup de fusil en Vendée, tandis qu’un enfant a été grièvement blessé dans le Var.

Un garçon de treize ans est mort d’un coup de fusil en pleine tête, tiré par son grand-père, hier matin au cours d’un accident de chasse près de Luçon, en Vendée. En arrêt cardio-respiratoire, l’adolescent a été transporté par hélicoptère au CHU de Nantes. Il est mort des suites de ses blessures.

La victime accompagnait les chasseurs au moment de l’accident, qui s’est déroulé en fin de matinée sur la commune de Triaize, au premier jour de l’ouverture de la chasse dans le département de la Vendée.

Il a été victime d’un tir alors qu’il ramassait un volatile.

Le parquet de La Roche-sur-Yon a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.

Dimanche matin également, dans le Var, un enfant a été “très grièvement blessé”, son père plus légèrement, par un projectile alors que des chasseurs faisaient une battue à Collobrières.

Le pronostic vital de l’enfant, âgé de 11 ans et “très grièvement blessé à l’estomac et au poumon”, est engagé.

Le père, 49 ans, blessé aux jambes mais dont les jours ne sont pas en danger a été transporté dans un hôpital de Toulon.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le père et le fils ont reçu “un projectile unique tiré par le chef de traque”.

Selon les derniers chiffres de l’ONCFS, le nombre total d’accidents de chasse relevés durant la saison 2015-2016 s’élève à 146, dont 10 mortels. 65% des accidents se produisent lors d’une chasse au grand gibier. 83% des victimes sont des chasseurs.