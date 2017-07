Canular "homophobe" de Hanouna: les dirigeants de Canal+ entendus par le CSA

Les dirigeants du groupe Canal+ ont été auditionnés mercredi, dans une ambiance « glaciale », pour défendre l’émission de Cyril Hanouna où l’animateur avait réalisé un canular jugé homophobe, selon une source proche du dossier.

La défense du groupe Canal+, propriétaire de la chaîne C8 dont Hanouna est l’animateur vedette, s’est basée sur la liberté d’expression et le droit à l’humour, selon cette source s’exprimant sous couvert d’anonymat.

L’avocat de la maison-mère de C8, Emmanuel Glaser, a assuré que Canal+ n’accepterait pas d’être taxé d’homophobie, selon cette source. Il a aussi fait valoir devant le CSA que le canular n’était pas une blague homophobe et ne saurait remettre en cause l’engagement de Canal+ pour la défense des droits des homosexuels, notamment à travers le financement de films sur ce thème, selon elle.

Le rapporteur public missionné par le CSA a préconisé la suspension pendant une semaine à la rentrée de l’émission de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste » ou de « toute autre émission analogue », a rapporté cette source.

« L’atmosphère était glaciale, le président du CSA ne s’est pas levé pour accueillir la délégation de Canal+. Olivier Schrameck estime que Canal a traité le CSA comme jamais une autorité administrative indépendante n’a été traitée », a souligné la même source.

Le directeur de Canal+ Gérald-Brice Viret a ensuite pris la parole pour expliquer que le groupe avait beaucoup souffert des conséquences de ce canular, alors qu’il n’y avait pas la moindre intention de blesser, et s’est excusé. Cyril Hanouna n’était pas présent à cette audition qui a duré moins d’une heure.

Joint mercredi, Canal+ n’a pas souhaité s’exprimer sur le dossier en cours.

Sans donner d’indications sur le contenu des échanges, le CSA a précisé que les sages devraient délibérer le mercredi 26 juillet.

Dans ce canular diffusé le 18 mai, Cyril Hanouna s’était fait passer pour un bisexuel dans une petite annonce, et répondait de façon caricaturale et en direct aux hommes qui le contactaient. Une séquence qui a suscité des milliers de plaintes de téléspectateurs auprès du CSA. L’animateur s’est depuis excusé et a réfuté les accusations d’homophobie.

Début juin, le CSA a privé de publicité pour trois semaines l’émission, une sanction inédite décidée après deux autres séquences diffusées en novembre et décembre 2016, épinglées respectivement pour atteinte au respect de la personne humaine et pour sexisme.

Source: AFP