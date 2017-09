Cameroun: l’affaire Pr Jean Bahebeck contre Pr Aurelien Sosso rebondit au tribunal administratif

C’était ce vendredi 13 mars dans la salle d’audience de cette instance judiciaire située au quartier Mendong a Yaoundé.

Les débats du jour avaient pour parties le professeur Jean Bahebeck représenté par Maitre Mpeck-Ntsama Bell et le ministère de l’enseignement supérieur représenté par le professeur Patrick Abane Engolo.

La partie requérante attaque la décision du conseil de discipline de l’Université de Yaoundé 1 tenu le 27 mai 2016 qui avait suspendu le chirurgien orthopédiste de ses fonctions au sein de l’Université avec effet salarial.Une sentence qui est exécutée depuis un an car le mis en cause ne perçoit plus son revenu mensuel depuis cette date.

Selon la partie civile ( en ce qui concerne cette demande d’annulation) l’acte administratif qui suspend le professeur Bahebeck est erroné et illégal » c’est le juge de référé qui doit apprécier et non le juge de sursis ‘ soutien le conseil du professeur Bahebeck.

A suivre la deuxième partie de cette affaire qui sera mise en délibéré le 22 septembre

Par Jonas Eteki