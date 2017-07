Cameroun: deux français, anciens directeurs de la Bicec, inculpés pour détournement présumé de fonds

Des dirigeants de la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC), en l’occurrence, deux anciens directeurs généraux de nationalité française sont appelés à comparaître vendredi devant le Tribunal de grande instance de Wouri à Douala, pour un présumé détournement de fonds estimés à « plusieurs milliards de francs CFA », a-t-on appris jeudi de sources judiciaires.

Il s’agit en l’occurrence, de Pascal Rebillard, directeur général de la BICEC de 2008 à 2012, et Pierre Mahé, qui lui a succédé de 2012 à 2015, accusés de « complicité d’abus de confiance et escroquerie aggravés, de complicité de faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce ».

Selon des sources proches du dossier, les deux inculpés sont visés par un mandat d’arrêt international pour des faits qui remonteraient à un an après le dépôt d’une plainte par la direction de la BICEC, la filiale camerounaise du groupe français Banques populaires et Caisses d’épargne (BPCE).

De fiables informations révèlent que la juge d’instruction chargée de ce dossier a transmis les conclusions de son enquête au tribunal de grande instance du Wouri, ce qui donne lieu à l’ouverture du procès le 20 juillet 2017.

Sur les quinze personnes inculpées, une dizaine essentiellement des Camerounais, ont été mis sous mandat de dépôt et incarcérées depuis plus d’un an à la prison centrale de Douala.