CAF: réformes en vue pour la Coupe d'Afrique des nations?

Fréquence, période de compétition, pays qualifiés: la Coupe d’Afrique des nations (CAN) pourrait bénéficier d’une nouvelle formule à l’issue d’un colloque de deux jours de la Confédération africaine, qui débute mardi au Maroc en présence du président de la Fifa, Gianni Infantino.

Lors de son élection à la surprise générale, Ahmad Ahmad, le président de la CAF qui a remplacé l’indéboulonnable Issa Hayatou, s’était engagé à réformer le football continental.

Des promesses qui ont donc abouti à cet évènement à Rabat et sera nourri par les réflexions d’anciennes stars africaines (Joseph-Antoine Bell, Rabah Madjer, Jay-Jay Okocha, etc) ou de sélectionneurs (Florent Ibenge, Hervé Renard, Claude Le Roy, etc).

Vendredi, un comité exécutif de l’instance, suivi d’une assemblée générale extraordinaire intégrant les 55 pays membres de la CAF, pourrait ensuite adopter les changements.

Actuellement, la CAN a lieu tous les deux ans entre janvier et février et les championnats européens, notamment en France et en Angleterre où évoluent de nombreux Africains, se plaignent régulièrement d’être privés de leurs joueurs en milieu de saison.

Lors de son long mandat, Hayatou avait toujours refusé de déplacer la CAN en juin, arguant qu’à cette saison, il fait trop chaud en Afrique du nord, trop humide en Afrique centrale et trop froid dans le sud.

Ahmad, plus enclin à une certaine ouverture, pourrait faire bouger les choses à la lumière du cas du Cameroun à la CAN-2017.

En hiver dernier, six joueurs importants du futur champion d’Afrique, dont le Red de Liverpool Joel Matip, avaient déclaré que leur carrière en club était plus importante que celle en sélection.

