Briefing de M. Mohamed Ibn Chambas au Conseil de Sécurité sur les récents développements en Afrique de l’Ouest et au Sahel

M. Mohamed Ibn Chambas, Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), présentera au Conseil de Sécurité ce jeudi 23 juillet 2017 son rapport d’activités qui couvre la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.

De nombreux développements politiques, sécuritaires et humanitaires ont marqué le premier trimestre 2017 dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel.

Dans son intervention, M. Ibn Chambas mettra l’accent sur la persistance des menaces sécuritaires telles que les activités terroristes, la criminalité transfrontalière, ainsi que le trafic de drogues, d’armes et des personnes. Il parlera aussi de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Bassin du Lac Tchad qui reste préoccupante malgré les efforts entrepris pour lutter contre Boko Haram.

M. Ibn Chambas abordera aussi la résolution pacifique de la crise post-électorale en Gambie, les réformes politiques en cours et l’organisation des élections à venir au Liberia, en Sierra Leone et au Sénégal.

La mise en œuvre de a Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel(SINUS) et la nécessité de renforcer la coordination avec les différents partenaires sera aussi abordée.

Pour plus d’information, vous pourrez suivre l’intervention de M. Mohamed Ibn Chambas, au Conseil de Sécurité, sur http://webtv.un.org, le jeudi 13 juillet 2017 à 16 heures GMT.

Par ailleurs, le rapport du Secrétaire Général sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017, est disponible sur notre site : https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/n1718087.pdf.

