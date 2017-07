Brésil: l'ex-président Lula condamné à 9 ans de prison pour corruption

L’ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a été condamné à neuf ans et six mois de prison pour corruption et blanchiment d’argent, a annoncé mercredi le tribunal du juge Sergio Moro, à Curitiba (Sud).

Icône de la gauche, Lula, qui a présidé le Brésil de 2003 à 2010, « pourra faire appel en liberté », selon la sentence que s’est procurée l’AFP.

Source: AFP