Bientôt la création d’une agence d’encadrement des éleveurs de Côte d’Ivoire

Yamoussoukro, 14 juil (AIP) – Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobénan Adjoumani, a annoncé jeudi à Toumodi (centre 200 km d’Abidjan) la création prochaine d’une agence à l’image de l’ex société de développement des productions animales (SODEPRA) pour encadrer les éleveurs et vulgariser les projets et programme du secteur.

« L’agence que nous avons décidé de créer sera à l’image de l’ex société de développement des productions animales (SODEPRA) et elle sera un outil privilégié pour vous », a déclaré le ministre Kobenan Adjoumani, s’adressant aux éleveurs lors de la double cérémonie de signature de convention de soutien au projet de la gestion intégrée des ranches et stations (PROGIRS), et de lancement de l’insémination artificielle dans le milieu rural.

Répondant aux doléances des éleveurs pour la libération et la matérialisation des couloirs de transhumance, et de construction de barrage pour sédentariser l’élevage, le ministre a indiqué que la loi sur la transhumance et le développement des animaux est en élaboration et sera bientôt mise en application.

Le ministre des Ressources animales et halieutiques a salué la convention PROGIRS signé entre l’INP-HB et la société SIAM pour aider les éleveurs à disposer d’un grand nombre d’animaux Kobenan Adjoumani a également exhorté les acteurs de la filière à adopter l’insémination artificielle pour combler les besoins de la Côte d’Ivoire en protéine animale.

(AIP)

nam/kam

Source: AIP