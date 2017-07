Beyoncé présente ses jumeaux…Sir Carter et Rumi

« Sir Carter et Rumi, un mois aujourd’hui ». Beyoncé a révélé vendredi le nom de ses jumeaux sur instagram, où la Diva de la pop apparaît à peine drapée d’une ample étoffe aux motifs floraux, couronnée d’un long voile bleu pâle, les deux bébés dans ses bras et appuyée sur un trône bucolique paré de fleurs et de fougères.

Les jumeaux, les yeaux clos et qui ont déjà des cheveux, reposent sur la poitrine de « Queen Bey », avec en fond des haies taillées à la française et une vaste étendue d’eau.

L’iconographie – entre la naissance de Vénus et les représentations de la Vierge Marie – reprend celle de l’instagram dans lequelle Beyoncé, 35 ans, et son mari, le rappeur Jay-Z, 47 ans, avaient révélé au monde qu’elle était enceinte, le 1er février.

La photo de la chanteuse avec ses bébés a fait sensation et avait récolté plus de 2,5 million de « j’aime » dans l’heure qui a suivi sa publication sur le réseau social.

Source: AFP