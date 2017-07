Beau score d'audience pour la victoire des Bleues sur France 2

Plus de 3,3 millions de téléspectateurs en moyenne ont suivi mardi sur France 2 la victoire de l’équipe de France féminine de football face à l’Islande (1-0) en ouverture de l’Euro-2017, soit 16,6% de part d’audience, selon les chiffres de Médiamétrie mercredi.

Seule TF1 fait mieux en début de soirée que ce match de l’Euro féminin avec son téléfilm « Camping Paradis », qui a attiré 3,8 millions de téléspectateurs, soit 19,5% de PdA.

La dernière finale de Ligue des champions féminine entre Lyon et le PSG avait déjà fédéré 2,7 millions de téléspectateurs sur France 2 en prime time le 1er juin.

En 2015, le quart de finale de Coupe du monde de football féminin France-Allemagne diffusé sur TMC avait établi un record d’audience pour la TNT, avec 4,1 millions de téléspectateurs.

France 2 et Eurosport diffuseront samedi soir le match entre la France et l’Autriche, victorieuse sur le même score de 1-0 face la Suisse mardi dans ce groupe C de l’Euro-2017 aux Pays-Bas.

Source: AFP