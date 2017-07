Baisse du nombre d'élus locaux: "la surprise du chef" selon Larcher

Le président LR du Sénat Gérard Larcher a qualifié mardi de « surprise du chef » l’annonce par Emmanuel Macron de sa volonté de réduire le nombre d’élus locaux, et souligné que « la chance de la France, c’est sa trame de 550.000 élus locaux ».

« Ca, c’était plutôt la surprise du chef, si je peux me permettre », a commenté Gérard Larcher sur BFMTV et RMC. Le chef de l’Etat a affirmé lundi, devant la Conférence nationale des territoires réunie au Sénat, qu’il fallait « engager une réduction du nombre des élus locaux », après avoir annoncé la réduction du nombre de parlementaires.

« La chance de la France, c’est sa trame de 550.000 élus locaux », a souligné le président du Sénat.

« Dans une commune de 150 ou 200 habitants, avoir 11 conseillers municipaux, qui mettent la main au quotidien de la commune, (…) est-ce que vous ne pensez pas que c’est plutôt une espèce de filet qui tient la République ? », a-t-il interrogé.

« Alors je pense que le président de la République réfléchissait aux conseillers départementaux, aux conseillers régionaux, à l’importance de certains collèges d’élus dans les métropoles… Mais comment fait-on le lien entre commune et métropole ? », a-t-il poursuivi.

« Tous ces sujets ne sont pas des sujets médiocres, ils méritent d’être analysés, mais ça ne peut pas se faire uniquement sur un coup de menton ou sur un discours à l’occasion d’une conférence », a affirmé M. Larcher.

M. Larcher a par ailleurs indiqué ne pas dire « non à la poursuite de l’effort » financier. « Encore faut-il que ce soit dans un cadre clair, un cadre contractuel, car quand on parle d’un pacte -le président a parlé de la confiance-, la confiance c’est pas simplement regarder l’autre, c’est partager ». M. Macron demande 13 milliards d’économies aux collectivités sur le quinquennat.

La réforme de la taxe d’habitation est-elle une cote mal taillée? « En tout cas telle qu’elle est présentée aujourd’hui, c’est une cote qui n’est pas achevée », a jugé M. Larcher, posant notamment la question de « la pérennité des compensations » et disant avoir « peur que tout cela pèse très lourd sur les épaules des classes moyennes de ce pays ».

« Au fond ce qui est le plus injuste dans la taxe d’habitation, c’est qu’on n’a pas révisé les valeurs locatives depuis 40 ans », a-t-il dit, regrettant que le président semble avoir tiré « un trait sur cette hypothèse-là ».

« Je pense que quand on rentre dans une Conférence des territoires, il faut accepter de mettre tous les sujets sur la table, de les analyser ensemble, et ensuite on prend les décisions ».

Source: AFP