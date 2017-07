Avec "Valérian", Luc Besson parie sur ses amours de jeunesse

Avec un budget de 180 millions de dollars, deux acteurs relativement novices et une obscure bande dessinée des années 1970 comme source d’inspiration, Luc Besson fait un pari risqué avec son dernier film « Valérian et la Cité des mille planètes ».

En salles à partir du 21 juillet aux Etats-Unis, ce indépendant de science-fiction le plus cher jamais réalisé, est un projet passionnel que le réalisateur français nourrissait depuis que, petit garçon, il lisait la bande dessinée » et Laureline ».

« C’était sans doute ma seule possibilité d’évasion pour être libre, imaginer, rêver. Je m’en souviens très clairement », dit-il à l’AFP, confiant être immédiatement tombé sous le charme du personnage de Laureline.

« Elle était libre, elle était combattante, tuait des extraterrestres. La première image de cette femme était très forte et je suis tout de suite tombé amoureux d’elle. Elle était tellement sexy », admet-il.

A 58 ans, il a donc accompli son rêve d’enfance en portant sur grand écran les aventures de ces deux agents intergalactiques. Il a dévoré les 22 albums de cette série écrite par Pierre Christin et illustrée par Jean-Claude Mézières.

Le réalisateur du « Grand Bleu » (1988) ou du « Cinquième Elément » (1997) veut faire de « Valérian », avec Dane DeHaan et Cara Delevingne, une saga et a absolument besoin que le film soit un succès pour justifier une suite.

D’autant qu’EuropaCorp, son studio, a affiché une perte record de 135 millions de dollars l’an dernier, après une série de flops au box-office, comme « Ma vie de chat », « Oppression », « Miss Sloane » et « The Circle ».

– Repousser les limites –

Le réalisateur a signé des classiques du cinéma, dont « Subway » (1985), « Nikita » (1990) ou encore « Léon » (1994).

Il avait toujours en tête ses héros d’enfance, mais il a préféré attendre que la technologie des effets spéciaux soit à même de reproduire sa vision cinématographique de leurs aventures.

Ce n’est que lorsque le réalisateur James Cameron l’a invité sur le tournage d' »Avatar » en 2009 que Luc Besson a décidé que la technologie était enfin à la hauteur de ses attentes.

« J’ai vu +Avatar+, je suis rentré à la maison et j’ai jeté mon scénario à la poubelle pour tout recommencer. Parce qu’+’Avatar+ repousse toutes les limites. C’était tout simplement incroyable, et je n’étais pas à ce niveau », a récemment dit le Français lors d’une conférence de presse à Beverly Hills.

Dans son dernier long-métrage, qui se déroule au 28e siècle, Valérian et Laureline s’activent pour sauver Alpha, une vaste station spatiale abritant des espèces venues de tout l’univers, menacée par une force obscure.

Les deux acteurs principaux ne sont pas des stars. Dane DeHaan, 31 ans, s’est fait connaître dans « The Amazing Spider-Man: le destin d’un héros » (2014) et la top-model devenu actrice Cara Delevingne, 24 ans, a joué dans « La Face cachée de Margo » (2015) et « Suicide Squad » (2016).

– 2.700 effets spéciaux –

Mais ils sont accompagnés par de grands noms d’Hollywood comme Clive Owen, Ethan Hawke, John Goodman et Rutger Hauer, ainsi que par la légende du jazz Herbie Hancock.

Les réalisateurs français Louis Leterrier, Benoît Jacquot et Olivier Megaton font des apparitions, tandis que la star du R&B Rihanna incarne Bubble, une danseuse exotique capable de changer d’apparence et de citer Shakespeare et Molière dans le texte.

Filmé dans l’immense Cité du Cinéma, le complexe cinématographique de Luc Besson en banlieue de Paris, le tournage a duré six mois pour s’achever en juin 2016.

D’énormes plateaux de tournage, de multiples vaisseaux spatiaux, des salles de contrôle et plus de 2.700 effets spéciaux –contre 188 dans « Le Cinquième élément »– ont donné vie à l’imaginaire de Besson.

On y voit des mondes extraterrestres aux couleurs fluorescentes, des batailles spatiales, des courses-poursuites en voitures volantes et de nombreuses créatures spectaculaires. Le tout en 3D.

« J’ai vu Luc s’amuser comme un fou tous les jours sur le plateau en faisant le film qu’il a voulu faire toute sa vie », a confié Dane DeHaan.

