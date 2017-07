Aurore Bergé se "félicite d'être partie des Républicains"

La députée de la République en marche des Yvelines Aurore Bergé s’est félicitée mercredi sur Public-Sénat/Sud Radio « d’être partie des Républicains » après la défaite d’Alain Juppé à la primaire de la droite, vu « l’état du parti aujourd’hui ».

Elle a mis en cause « l’absence totale de ligne » de son ancien parti, pointant du doigt deux « écrans de fumée ». Un premier, après la défaite de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012 qui a été de dire que c’était « quasi une victoire idéologique ». Ce qui, à son avis, « n’était pas le cas ».

Et le deuxième en 2016-17 avec le choix de François Fillon comme candidat LR à la présidentielle. « Ils se sont obstinés à voir François Fillon en candidat alors qu’il y avait d’autres options », a estimé la porte-parole du groupe REM à l’Assemblée. « Du coup ils s’interdisent de réfléchir à la ligne qui avait été portée par François Fillon », a-t-elle regretté. Evoquant le soutien apporté par une émanation de la Manif pour tous, Mme Bergé a noté qu' »avec Sens Commun on gagne une primaire à droite, mais on ne gagne pas la présidentielle ».

Quant au futur président du parti Les Républicains qui sera désigné en décembre prochain, Aurore Bergé considère que « Laurent Wauquiez gagnera » mais qu’il doit clarifier sa ligne politique. « Il a beaucoup changé » a-t-elle estimé, évoquant son évolution vers « une ligne extrêmement dure ».

Elle a par ailleurs jugé « assez grotesque » et « un peu bâtarde » la conclusion du bureau politique de LR de mardi: six responsables LR ayant rejoint le gouvernement ou affichant leur proximité avec Emmanuel Macron ont été suspendus de leurs fonctions au parti dans l’attente d’autres sanctions à l’automne.

Source: AFP