Aulnay-sous-Bois : deux écoles et des voitures incendiés

Nuit de violence dimanche soir à Aulnay-Sous-Bois, en Seine-Saint-Denis : des individus ont incendié des écoles et des véhicules. Aucune revendication n’a été avancée mais sur internet, certains font le rapprochement avec une autre affaire sur fonds de dénonciations des violences policières.

Les faits ont débuté vers 22h dimanche soir à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Selon le récit d’une source policière, une vingtaine d’incendiaires s’en sont pris à deux écoles de la ville, une maternelle et une primaire.

Une bibliothèque entièrement brûlée

Dans la première, “une salle de bibliothèque a été complètement incendiée et le bureau du directeur a été partiellement brûlé”, a précisé la mairie. Dehors, au moins six véhicules de particuliers ont subi le même sort. Quant à l’école primaire, elle a été épargnée, le liquide inflammable jeté par une fenêtre n’a pas pris feu. Venues sur place, les forces de l’ordre ont essuyé des jets de projectiles.

Toujours selon les autorités, le motif de ces actes reste inconnu mais sur Twitter, certains évoquent un lien avec une affaire récente, la découverte du corps de Yacine mi-septembre dans une cave d’Aulnay-Sous-Bois.

Le quartier de Savigny (Aulnay) s'est enflammé hier soir. Ces incidents sont en lien avec l'affaire Yacine. #Yacine #Aulnay — BLOCUS INFOS (@BlocusInfos) 25 septembre 2017



Un lien avec la mort d’un homme de 24 ans ?

L’homme de 24 ans avait le pantalon baissé à proximité d’une barre de fer. Selon les expertises effectuées, l’homme aurait succombé à une overdose de cocaïne et n’aurait pas subi de violences mais certains riverains et la famille de victime ne croient pas à cette hypothèse et soupçonnent une bavure policière. Des tensions qui pourraient donc avoir un lien avec ce déchaînement de violence hier soir, même si les incendies n’ont pas été revendiqués. L’enquête a été confiée au commissariat d’Aulnay-sous-Bois.

Les écoles fermées

Lundi matin, “il a été demandé aux parents de garder si possible leurs enfants chez eux le temps que la police fasse des prélèvements, de rétablir l’électricité partout et de s’organiser pour le nettoyage”, a informé la direction académique, qui prévoit un “retour à la normale” mardi matin.