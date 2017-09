Attentat de Londres : un homme de 17 ans interpellé

Scotland Yard avance dans son enquête sur l’attentat de la station de métro Parsons Green vendredi dernier.

La police britannique annonce ce jeudi matin avoir arrêté un sixième suspect dans son enquête sur l’attentat de la station de Parsons Green, à Londres. Il s’agit d’un homme de 17 ans, interpellé à Thornton Heath, dans le sud de Londres. Son identité n’a pas été divulguée.

Six suspects au total

Les autres suspects actuellement aux mains de la police ont été arrêtés au Pays de Galles, à Newport, mardi et mercredi. Deux autres avaient été interpellés au cours du week-end dernier dans la zone portuaire de Douvres et dans la banlieue ouest de Londres. Ils sont âgés de 18 à 48 ans.

L’attentat commis à l’aide d’une bombe artisanale qui n’a apparemment pas explosé mais a déclenché un incendie dans un train de banlieue vendredi 15 septembre a fait 30 blessés.

Il a été revendiqué par l’Etat islamique (EI) mais les enquêteurs jugent peu probable une implication directe du groupe djihadiste.