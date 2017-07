Athlétisme: Lemaitre fait le minimum aux Championnats de France, mais pas les minima

Un 5e titre mais pas encore de minima: Christophe Lemaitre a logiquement dominé samedi le 100 m des Championnats de France sans réussir un temps lui permettant de s’ouvrir les portes des Mondiaux de Londres (4-13 août) sur la ligne droite.

En l’absence de Jimmy Vicaut, en convalescence (déchirure aux ischio-jambiers), le médaillé de bronze olympique sur 200 m n’avait pas d’adversaire à sa mesure sur la scène nationale. Mais il espérait sans doute faire bien mieux que les 10 sec 34 qui le placent encore à distance respectable du chrono qualificatif pour les Championnats du monde (10 sec 10).

Lemaitre, qui a connu une saison hachée par les blessures (cuisse, mollet), a même été moins rapide que sa seule tentative jusque-là sur 100 m en 2017 (10 sec 18 le 1er juin à Montreuil). De quoi altérer quelque peu la saveur de ce 5e sacre national.

– ‘Essayer de positiver’ –

« Je ne dirais pas que c’est une déception, mais il y a la frustration d’avoir couru dans ces conditions (avec un vent défavorable à -1,4 m/s, ndlr). C’est juste de la vitesse pure qu’il me manque, car on n’a pas beaucoup bossé ça à cause de la blessure. Il faut laisser le temps au temps », a réagi Lemaitre, qui aura l’occasion de se racheter dimanche sur le 200 m, une distance sur laquelle il a déjà réussi les minima pour Londres.

Il défiera ensuite sur 100 m la légende Usain Bolt, futur retraité, vendredi à Monaco, où il veut « profiter de cet enchaînement de courses pour (se) remettre dans le bain, retrouver (ses) sensations de vitesse » et tenter de « faire les minima ».

Carolle Zahi, victorieuse pour la première fois chez les dames sur 100 m, a elle terminé la soirée la tête haute. En s’imposant en 11 sec 13, l’athlète de 23 ans, assurée de disputer les Mondiaux, monte en puissance avec un nouveau record personnel au compteur et comble enfin un vide sidéral dans le sprint féminin français.

La recette de cette progression? « C’est de ne pas avoir de pépins et surtout de rester concentrée du début à la fin, a jugé la native de Bingerville en Côte d’Ivoire. Il y a encore la fin de course à travailler mais je suis super contente de ma régularité. »

– ‘Très frustrant’ –

Le week-end marseillais laisse en revanche sur sa faim Kevin Mayer, aligné seulement sur quatre épreuves du décathlon. « Sans jambes », selon ses propres mots, et victime d’un vent fortement défavorable, le médaillé d’argent olympique avait débuté les « France » vendredi par deux 3e places sur 100 m et au lancer du poids. Il a mieux fini son séjour avec deux succès au disque (47,98 m) et à la perche (5,20 m) mais sans faire d’étincelles, lui qui comptait améliorer quelques records personnels pour sa dernière sortie avant les Mondiaux.

Avec un sautoir défaillant et un mistral impossible à dompter, c’est surtout la perche qui a été un calvaire pour le Français, pourtant sans aucun rival sur cette spécialité. Entré en piste le dernier à 5,20 m alors que tous les autres concurrents avaient déjà lâché prise, Mayer est parvenu péniblement à franchir la barre à son dernier essai avant d’échouer à 5,40 m, ce qui aurait égalé le meilleur saut de sa carrière.

« Il y a eu un concours de circonstances, a-t-il expliqué. (…) Je me suis retrouvé trop près au 1er saut et je me suis brûlé les mains en glissant sur ma perche ».

« Je m’en fous de me faire mal mais quand dès le premier saut, on voit qu’on ne peut pas sauter très haut, c’est très frustrant », a ajouté le vice-champion olympique, qui s’est tout de même dit « confiant dans (sa) technique dans toutes les épreuves ».

