Athlétisme: l'Algérien Makhloufi forfait à Londres

L’Algérien Taoufik Makhloufi, champion olympique du 1500m en 2012, a déclaré forfait pour les championnats du monde d’athlétisme de Londres (4-13 août) en raison d’une blessure musculaire, a rapporté mardi l’agence de presse officielle algérienne (APS).

« Une ancienne blessure au mollet s?est réveillée en pleine préparation, elle a perturbé ma préparation en vue de la nouvelle saison. Après mûre réflexion, j?ai décidé de ne pas participer aux Mondiaux de Londres », a déclaré le double vice-champion olympique 2016 sur 800m et 1500m, cité par l’APS.

« Je ne me sens pas en possession de tous mes moyens pour défendre crânement mes chances », a-t-il ajouté à Tunis, où se déroulent les championnats arabes d’athlétisme, selon l’APS.

« Je suis très déçu surtout pour le peuple algérien et mes fans (…) mais c?est plus fort que moi. Je préfère me soigner pour revenir encore plus fort lors des prochaines échéances internationales », a souligné Makhloufi.

