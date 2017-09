Astria Learning et le Conseil africain pour l’éducation à Distance (ACDE) collaborent pour améliorer l’apprentissage à distance en Afrique

Leader de son secteur dans le développement de technologie rendant l’éducation accessible à tous, Astria Learning (https://AstriaLearning.com) est fière d’annoncer que l’entreprise parraine la réunion de 2017 du Conseil d’administration du Conseil africain pour l’éducation à distance (ACDE) ayant lieu à Lusaka, en Zambie. Prévue les 20 et 21 septembre 2017, la réunion du Conseil d’administration est le signe d’un évènement important au cours duquel les représentants d’Astria Learning et les membres du conseil d’administration de l’ACDE vont élaborer la stratégie, développer et améliorer la prestation de formation en ligne – E-learning – en Afrique.

L’ACDE est une organisation regroupant des universités africaines et d’autres institutions qui ont pour objectif d’offrir des options éducatives d’envergure internationale à travers l’Afrique au moyen de l’apprentissage ouvert et à distance (AOD). Un partenariat entre l’ACDE et Astria Learning apporte une solution rapide à la réalisation continue des objectifs éducatifs de l’ACDE. Astria Learning est ravie d’expliquer ses compétences et son expertise en présentant aux institutions membres de l’ACDE le travail technique préparatoire nécessaire permettant d’améliorer et de gérer leurs programmes AOD.

Astria Learning a développé plusieurs systèmes de gestion qui collaborent sans heurt ensemble pour fournir une expérience efficace, tant au personnel de l’ACDE qu’aux étudiants auxquels cette organisation offre ses services. Ainsi, l’innovant système de gestion de campus (ACMS) d’Astria Learning offre une méthode intuitive de gestion des élèves tout au long de leur parcours éducatif. Son système d’encaissement des paiements accepte les virements bancaires ainsi que les cartes de débit et crédit afin d’atteindre plus facilement les étudiants de tout type de milieu.

L’E-bibliothèque d’Astria Learning est complète et vivante : elle propose des milliers de ressources éducatives fiables et actuelles auxquelles les étudiants peuvent facilement accéder à tout moment à des fins de recherche ou de lecture plus approfondie. Le Système de gestion de l’apprentissage facilite l’apprentissage en ligne (AOD) et engage les étudiants sur de nouveaux chemins stables qui les préparent au succès dans un environnement d’affaires mondial en perpétuel mouvement. Astria Learning simplifie également le processus d’achat de dispositifs éducatifs tels que des tablettes et des ordinateurs portables qui sont essentiels au succès des étudiants inscrits auprès des institutions membres de l’ACDE.

Astria Learning est prête à aider les institutions membres de l’ACDE à fournir des opportunités éducatives de pointe en Afrique qui saisissent le talent, la volonté et l’ambition de leurs étudiants et qui offrent un environnement qui peut changer leur vie. Ses solutions flexibles et sûres apportent un cadre évolutif à la fois agile et robuste qui répond aux demandes d’une organisation éducative de premier plan.

À propos d’Astria Learning :

Astria Learning trouve ses origines dans la compréhension des processus et des problèmes auxquels les institutions éducatives font face. Son approche innovante et centrée sur le client permet d'offrir des solutions qui encouragent une prestation et une qualité améliorées de l'éducation dans le monde.

À propos du Conseil africain pour l’éducation à distance (ACDE) :

En tant qu'organisation éducative internationale, le Conseil africain pour l'éducation à distance (ACDE) se consacre à proposer une formation et une éducation de qualité aux étudiants à travers l'Afrique, quelle que soit leur situation géographique. En tant que pionners en matière de développement et de mise en œuvre d'opportunités AOD, les membres de l'ACDE sont engagés à changer la vie de ceux auxquels l'organisation offre ses services.