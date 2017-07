Arts de la rue: le festival de Chalon à "l'heure de la maturité"

La 31e édition du festival « Chalon dans la rue », qui se tiendra à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) du 19 au 23 juillet, sera à « l’heure de la maturité », après celle de « de la fête et de la célébration » l’an dernier, ont annoncé les organisateurs.

« Mais Chalon-sur-Saône ne sera pas pour autant triste et sage pendant ces cinq jours », rassurent-ils, promettant que « la ville résonnera toujours de rires et de chants mais aussi de paroles engagées, diatribes clamées avec ardeur et chaleur ! ».

Théâtre de rue, cirque, danse, mais aussi parcours paysager théâtral, installation plastique vivante ou encore banquet littéraire… Les rues de Chalon deviendront une gigantesque scène où la majorité des spectacles seront gratuits.

Avec 16 compagnies et 13 créations 2017, le festival « in », se veut le reflet de « l’humain et sa place dans la société », abordant notamment des questions liées à l’immigration, au pouvoir ou encore à la pauvreté.

La programmation a été écrite à six mains, le tandem Bruno Alvergnat et Pierre Duforeau ayant succédé en juin à l’ancien directeur du festival Pedro Garcia.

Bruno Alvergnat dirigeait jusque ici l’association de musiques actuelles La Péniche, à Chalon-sur-Saône, tandis que Pierre Duforeau est co-créateur de la compagnie KompleX KarphanaüM de Villeurbanne, près de Lyon.

Le festival « off » proposera quant à lui le répertoire de 138 compagnies. Dix compagnies étrangères feront le déplacement, de Belgique, d’Espagne, d’Italie, de Suisse, de Grande-Bretagne et des Pays-Bas.

En 2016, Chalon dans la rue avait accueilli 220.000 spectateurs, pour 1.200 professionnels et 1.050 représentations.

Source: AFP