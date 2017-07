Amical: Arsenal, diminué par une intoxication alimentaire, gagne devant le Bayern

Arsenal, dont plusieurs joueurs ont souffert d’une intoxication alimentaire, a malgré tout remporté son match amical face au Bayern Munich, 3 tirs au but à 2 (1-1), mercredi, lors d’un match amical d’avant-saison à Shanghai.

Et c’est un gardien, Emiliano Martinez, portier habituel de l’équipe réserve des Gunners, qui a offert la victoire aux siens en détournant un tir trop mou du Bavarois Juan Bernat.

Au Shanghai Stadium, sous une chaleur étouffante (36 degrés), Robert Lewandowski avait ouvert la marque rapidement pour le Bayern, trouvant le chemin des filets dès la 9e minute de jeu. Largement dominateurs, les hommes de Carlo Ancelotti auraient même pu ajouter plusieurs buts avant la mi-temps sans la vigilance de Petr Cech.

Le jeune Alex Iwobi, entré en cours de jeu, a finalement signé de la tête, dans les ultimes secondes de la partie, une égalisation inespérée pour les Anglais.

Une mince consolation pour l’équipe d’Arsène Wenger, humiliée la saison dernière en 8e de finale de la Ligue des champions par les Bavarois, vainqueurs 10 buts à 2 sur l’ensemble des deux matches.

Au sein des équipes mêlant titulaires et réservistes, les recrues James Rodriguez, côté Bayern, et Alexandre Lacazette, pour Arsenal, ont tout deux débuté la rencontre.

En revanche, Arsène Wenger a dû se passer des services d’Olivier Giroud et de son capitaine Per Mertesacker, victimes d’intoxication alimentaire avec plusieurs de leurs coéquipiers. La recrue Sead Kolasinac a été contrainte de sortir avant la mi-temps, tandis que Theo Walcott et Aaron Ramsey, également malades, ont débuté sur le banc.

« Je craignais de connaître de gros problèmes ce soir et nous avons effectivement un peu souffert en première période », a déclaré le technicien français, sans connaître ce qui avait pu causer cette intoxication alimentaire.

Le prochain match de la tournée asiatique d’Arsenal aura lieu à Pékin le week-end prochain face au champion d’Angleterre Chelsea, tandis que le Bayern affrontera l’AC Milan à Shenzhen.

Source: AFP