Air Côte d’Ivoire reçoit son 1er Airbus A320 neuf à Toulouse (Communiqué)

Abidjan, 18 juil (AIP) – Air Côte d’Ivoire, compagnie aérienne nationale de la Côte d’Ivoire basée à Abidjan, a pris livraison de son nouvel Airbus A320 lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Centre de Livraison d’Airbus à Toulouse, lundi.

Selon un communiqué de presse transmis à l’AIP pour le compte du groupe Airbus, la cérémonie a été coprésidée par Didier Evrard, Airbus Executive Vice President Programmes et le Général Abdoulaye Coulibaly, Président du Conseil d’Administration de la compagnie Air Côte d’Ivoire.

Air Côte d’Ivoire avait déjà sélectionné la famille A320 à son lancement en 2012 en raison du confort de sa cabine, de ses faibles coûts d’exploitation ainsi que ses performances en matière de consommation de carburant. Elle exploite déjà six appareils Airbus (4 A319 et 2 A320) dans le cadre d’un contrat de leasing et dessert 25 destinations en Afrique de l’Ouest et du Centre et au niveau domestique.

La cabine de l’appareil qui vient de lui être livré est configurée en deux classes (16 sièges business et 132 sièges économiques).

Air Côte d’Ivoire dessert à ce jour 20 destinations internationales situées en Afrique de l’Ouest et du Centre et cinq destinations à l’intérieur de la Côte d’Ivoire.

Qualifié de leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés, Airbus a réalisé en 2016, un chiffre d’affaires de 67 milliards d’euros avec un effectif d’environ 134 000 personnes. Le groupe propose la famille d’avions de ligne la plus complète comprenant de 100 à plus de 600 places.

(AIP)

cmas

Source: AIP