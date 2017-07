Ahoussou-Kouadio appelle les politiques ivoiriens à éviter de compromettre la paix

Abidjan, 16 juil (AIP) – Le ministre d’Etat auprès du président de la République en charge du Dialogue politique et des Relations avec les Institutions, Jeannot Ahoussou-Kouadio a appelé samedi à Grand-Bassam, les partis politiques à ramener les différents sujets sur la vie de la nation au sein de leur formation en vue de préserver la paix dans le pays.

« Nos populations demandent avec force que nous ramenions nos débats au sein de nos familles politiques, afin d’éviter de compromettre la paix si durement acquise », a lancé M. Ahoussou-Kouadio, secrétaire général adjoint du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) chargé des Affaires juridiques aux animateurs de la vie politique lors d’une cérémonie d’hommage et de soutien au Président Ouattara.

Estimant que tous les Ivoiriens et tous les peuples vivant en Côte d’Ivoire veulent la paix et le développement, il a demandé à chacun d’agir avec responsabilité pour renforcer la cohésion interne autour des valeurs que sont le dialogue et la concertation.

L’ancien Premier ministre a également demandé à chaque Ivoirien d’aider le Président Alassane Ouattara et son « aîné » Henri Konan Bédié, à maintenir le cap de l’unité et du rassemblement, autour de la Côte d’Ivoire.

« Au-dessus de nos ambitions, de nos personnes et de nos partis politiques, nous devons voir avant tout la Côte d’Ivoire, notre pays à tous. La Côte d’Ivoire est et doit être toujours au-dessus de tout. C’est cette grande vision qui a permis au Président Félix Houphouët-Boigny et à ses compagnons de bâtir, avec abnégation, humilité et sagesse, la Côte d’Ivoire moderne qu’ils nous ont laissé en héritage », a souhaité Ahoussou-Kouadio qui parlait au nom des délégations des régions associées venues soutenir le Sud-Comoé dans la cette cérémonie de soutien et d’hommage au chef de l’Etat.

Il a également appelé le RHDP à se retrouver pour consolider les bases en vue de garantir la paix et la stabilité du pays.

«Le RHDP est une alliance pour la paix, une alliance pour la fraternité, une alliance pour le bonheur des Ivoiriens. C’est pourquoi, les leaders du RHDP doivent se mettre 1000 fois sur le métier, si nécessaire, pour continuer l’ouvrage des premiers bâtisseurs. C’est dans le partage, la solidarité et la cohésion que nous parviendrons à bâtir une Côte d’Ivoire plus forte, toujours plus unie et plus fraternelle », a indiqué le ministre d’Etat.

