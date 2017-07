Afrobasket 2017 / La côte d’Ivoire hérite du Mali, du Nigeria et de la RD Congo

Abidjan, 17 juil (AIP)-Le tirage au sort de l’Afrobasket masculin 2017 effectué dimanche, aux Iles Seychelles, a logé la Côte d’Ivoire dans la poule A en compagnie du Nigeria, du Mali et de la République Démocratique du Congo.

La compétition aura lieu du 8 au 16 septembre et sera co-organisée par le Sénégal et la Tunisie. La poule de la Côte d’Ivoire ainsi que la poule C disputeront leurs rencontres à Dakar quand les pays des poules B et D évolueront à Tunis.

La nomenclature des poules constituées

Poule A (Tunis) :Nigéria, Mali, Cote d’Ivoire, RD Congo

Poule B (Dakar) : Angola, République Centrafricaine, Maroc, Ouganda

Poule C (Tunis) : Tunisie, Rwanda, Cameroun, Guinée

Poule D (Dakar) : Sénégal, Egypte, Mozambique, Afrique du Sud

(AIP)

fmo

Source: AIP