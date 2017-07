Africa Oil Week 2017 annonce des intervenants emblématiques de l’industrie

ITE Group Plc (www.ITE-Exhibitions.com) à le plaisir d’annoncer les intervenants pour la 24ème édition d’Africa Oil Week, une conférence de renommé internationale sur le pétrole et le gaz sur le continent africain, du 23 au 27 octobre à Cape Town, en Afrique du Sud.

En tant que principal événement de l'industrie pétrolière en Afrique, Africa Oil Week (www.Africa-OilWeek.com) attire plus de 1 250 participants seniors de l'écosystème mondial pétrolier et gazière amont de l'Afrique pendant cinq jours de contenu, de leadership, de réseautage et de négociation.

Cette forte participation est surtout due aux prestige des intervenants, des sponsors et des partenaires, qui optimisent tous les avantages du programme riche en contenu.

Maintenant, dans sa 24ème année, Africa Oil Week regroupe 160 intervenants (www.Africa-OilWeek.com/Conference/Speaker-List) de la sphère privée et publique pour partager les stratégies et les solutions gagnantes qui sont déployées pour faire face à l'avenir de l'industrie en amont avec confiance.

Parmi ces intervenants de qualité, figurent des représentants du gouvernement et des organes de l'État :

S.E. Jean-Marc Thystere-Tchicaya – Ministre des Hydrocarbures, Congo Brazzaville ;

S.E. Thierry Tanoh – du Pétrole, de l'Energie et du Développement des Energies Renouvelables, Côte d’Ivoire ;

S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima – Ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie, Guinée Equatoriale ;

M. Jerreh Barrow –Jerreh Barrow – Commissaire du Pétrole, Ministère du Pétrole et de l'Energie pour le Gouvernement de la Gambie;

Ingenieur Simbi Kesiye Wabote – Secrétaire Exécutif, Nigérian Content Development and Monitoring Board, Nigéria.

Ils dévoileront de nouvelles opportunités en tant que marchés marchés émergents et frontières et élaboreront la croissance de l'attractivité résultant d’une stabilité fiscale et réglementaire renforcée.

La Côte d'Ivoire envisage de doubler sa production de pétrole et de gaz d'ici 2020 et cherche à développer des réserves offshore dans le Golfe de Guinée riche en pétrole, tandis que la République du Congo vise à augmenter la production quotidienne à 300 000 barils par rapport aux 250 000 barils actuels au cours des deux prochaines années. Cela mettra le pays juste après la Guinée Equatoriale, le troisième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, avec des réserves de pétrole estimées à plus de 1,1 milliard de barils de brut.

La Gambie, dont les huit blocs, six offshores et deux onshores, dont la plupart ne sont pas alloués, ont généré beaucoup d'intérêt depuis le changement de gouvernement, présenteront son cadre juridique qui lui confère le droit d'attribuer des contrats par voie d’appel d’offres et par des discussions directes. Simbi Wabote du Nigéria clarifiera les objectifs de son organisation en matière de renforcement des capacités et la façon dont les CPI peuvent exploiter les expériences de contenu nigérian des autres lors de la planification de projets.

Les délégués recueilleront des connaissances inestimables de l'industrie et une expérience opérationnelle des leaders des principaux opérateurs internationaux sur le continent, tels que:

Guy Maurice – Vice Président Senior, E&P Africa, Total E&P, France ;

Luca Bertelli – Directeur de’Exploration, Eni Spa, Italie ;

Jasper Peijs – Vice-Président d'Exploration Africa, BP, Londres ;

Frank Pluta – Directeur général, Co-Directeur du secteur financier du pétrole et du gaz, Standard Chartered Bank ;

Mike Adams – Directeur d’Exploration, Gene Energy.

Chacun apporte son expertise et sa perspective aux sujets de l'exploration frontière ; les défis, opportunités et risques; l’exploration en eau profonde; l'avenir de l'amont; tendances E & P; les ressources en gaz et des projets gas-to-power; et la technologie dans l'industrie, parmi beaucoup d'autres. Africa Oil Week fournit le forum pour les explorer tous.

Les sponsors fièrement associés à Africa Oil Week 2017, sont les acteurs les plus importants de l'industrie du pétrole et du gaz et des industries connexes. De nombreuses opportunités et forfaits existent pour s'associer à Africa Oil Week en tant que sponsor, exposant ou partenaire média (www.Africa-OilWeek.com/Sponsor-Exhibit/Opportunities).

Les temps forts d’Africa Oil Week seront le 80ème Dîner du Club PetroAfricanus (www.Africa-OilWeek.com/PetroAfricanus-Club), organisé par Seplat Petroleum Company et ITE le 24 octobre et le 9ème Déjeuner du Global Women Petroleum & Energy Club let 25 octobre.

Les participants qui s'inscrivent (www.Africa-OilWeek.com/Conference/Delegate-Registration) au plus tard le 16 août pourront bénéficier d’un tarif préférentiel d’inscription, tandis que les entreprises qui inscrivent trois participants ou plus bénéficient d'une remise supplémentaire de 10%.

Tous les frais d'inscription comprennent l'accès au 17ème Africa Independents Forum et à la 24ème Africa Upstream Conférence et Exposition mais pas le 80ème Dîner du Club PetroAfricanus ni le 9ème Déjeuner du Global Women Petroleum & Energy Club, pour lesquels il faut réserver séparément.

