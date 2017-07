376 millions FCFA pour organiser le 6e sommet du traité d’amitié et de coopération ivoiro-burkinabè

Abidjan, 13 juil (AIP) – L’organisation du 6e sommet du Traité d’amitié et coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso va coûter à l’Etat burkinabè, un budget de 376 millions de francs CFA, a révélé, jeudi, le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Barry.

Le chef de la diplomatie burkinabè a fait cette annonce au cours d’une conférence de presse, à la veille de l’ouverture des activités, rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB).

Selon le ministre Barry, ce budget prend en compte plusieurs aspects dont la réfection des salles de rencontre, l’hébergement des hôtes, la cérémonie officielle d’ouverture, le centre médical, le volet sécurité, etc.

Aux dires du ministre, il a été arrêté de commun accord que le pays qui accueille les travaux du TAC, s’occupe des dépenses y afférant. «Ce fut le cas, par exemple, l’année dernière lorsque nous avons été à Yamoussoukro. Nous avons été bien reçus et gérés là-bas. Cette année c’est nous qui recevons. Il est donc de bon ton que nous en fassions de même», a argumenté le chef de la diplomatie burkinabè.

Il a précisé que le Burkina est pratiquement prêt pour accueillir la rencontre, avant d’indiquer que dans le cadre des préparatifs du sommet, des experts des deux pays vont discuter autour des 24 projets d’accords à soumettre aux présidents ivoiriens et burkinabè.

Le 6ème sommet du TAC entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso est prévu les 17 et 18 juillet dans la capitale burkinabè. Les travaux du 5e TAC se sont tenus les 28 et 29 juillet 2016 à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne.

